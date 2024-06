Candidatul AUR pentru Primaria Oraștie, Alexandru Teodorescu, și-a incheiat apoteotic campania electorala. Cunoscut in lumea interlopa ca “Dopsi”, acesta a batut un cetațean din comuna Harau, in ultima zi a campaniei electorale, vineri, 7 iunie 2024. Nici macar faptul ca fiul minor al victimei era de fața nu l-a facut pe “primarul de AUR” sa-și […] The post Candidatul AUR la Primaria Oraștie surprins in timp ce lovește un cetațean | VIDEO appeared first on Puterea.ro .