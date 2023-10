Stiri pe aceeasi tema

- Acesta este nașul de cununie al lui Ștefan Lupu, un simpatizant al extremei drepte, care fost condamnat pentru complicitate la ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.Alaturi de mai multe persoane, Lupu a fost acuzat de procurori ca a atacat forțele de ordine la protestele ce au urmat dupa…

- AUR si-a prezentat marti candidatul la Primaria Generala a Capitalei, in persoana lui Mihai Enache, un tanar de 35 de ani, care are studii de licenta si masterat in Stiinte Administrative si juridice, in Administrare Publica si dezvoltare comunitara. Potrivit AUR, Mihai Enache coordoneaza proiectul…

- Mihai Enache este candidatul AUR la Primaria Capitalei, acesta fiind anuntat in cadrul unui eveniment al formatiunii. Liderul partidului, George Simion, a declarat ca il cunoaste pe tanarul de 35 de ani care coordonarea Caravana mobila a AUR de 15 ani, din studentiei si crede cu tarie ca vor face iarasi…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 27 septembrie, la Digi24, ca deocamdata Gabriela Firea este candidatul PSD pentru Primaria București, dar lucrurile nu sunt batute in cuie.„Exista o decizie in acest moment și ea n-a fost schimbata, ca doamna Gabriela Firea este candidatul…