- PSD caștiga Primaria la Abrud: Radu Tuhuț obține mandatul de primar PSD caștiga Primaria la Abrud: Radu Tuhuț obține mandatul de primar Candidatul PSD, Radu Tuhuț, caștiga mandatul de primar al orașului Abrud. In prezent deputat, Radu Tuhuț a fost primar mult timp și a dezvoltat o comunitate foarte…

- Rezultate parțiale in Maramureș: PSD caștiga detasat primaria din Satulung, PNL domina in Farcașa cu 62% Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE:Destinatii pentru toate gusturile…

- PSD caștiga Primaria la Teiuș. Mirel Halalai obține un nou mandat de primar Rezultate alegeri locale 2024 Teiuș. Primele rezultate ale alegerilor pentru funcția de primar sunt comunicate duminica seara, prin numaratoarea paralela efectuata de partide La alegerile locale, in Teiuș au fost inscriși 5.708…

- Ilustrație: Marian Avramescu Candidata Partidului Social Democrat (PSD) – nu și a lui Marcel Ciolacu – pentru funcția de primar general al Capitalei, Gabriela Firea, nu are motive sa renunțe la planurile sale pentru București, in cazul unei infrangeri in alegerile de duminica. Poate acum nu are suficienți…

- Au transformat primaria intr-o afacere de familie. Dupa ce au fost demiși pentru incompatibilitate, mai mulți primari și-au pus soțiile, copiii ori parinții sa candideze, astfel incat sa poate conduce, in continuare, din umbra, instituția. Este și cazul a doua familii din județul Valcea. V-am prezentat…

- Cat caștiga primarul din Alba Iulia și ce venituri au angajații primariei. Sporuri de 80% din salariul de baza și alte beneficii Cat caștiga primarul din Alba Iulia: Primaria a publicat lista funcțiilor din cadrul administrației locale și salarizarea pentru fiecare in parte, la nivelul lunii martie. …

- Fostul primar al municipiului Constanta, Decebal Fagadau revine in Partidul Social Democrat. Potrivit unor surse politice acesta ar putea candida la alegerile parlamentare din partea PSD. Citeste si: Biroul Politic National a validat candidatii PSD pentru Primaria si Consiliul Judetean Constanta DOCUMENTE…

- Candidatul PSD la Primaria municipiului Roman, fostul primar Lucian Micu, a ținut sa iși expuna clar opțiunile de dupa alegerile locale din iunie 2024. Daca va caștiga in competiția electorala pentru primaria Roman in care il are adversar pe Laurențiu Leoreanu, și el fost primar, planurile sale se intind…