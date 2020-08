Stiri pe aceeasi tema

- Candidaturile USR-PLUS pentru Consiliul Județean Ilfov, Primaria și Consiliul Local din Voluntari, fieful primarului Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea, au fost respinse de Biroul Electoral de Circumscripție, care a decis ca scrisul persoanei care a semnat declarația din subsolul paginii cu semnaturi…

- Alianța PSD 0ProRomania a inregistrat la Biroul Electoral de Circumscripție Campina, duminica la pranz, candidaturile pentru funcția de primar și pentru Consiliul Local Campina. La acest moment a fost prezent și Bogdan Toader, președintele PSD Prahova și candidatul alianței la funcția de președinte…

- Alianța pentru Prahova, formata din PSD, ProRomania și PPU (S-L), a inregistrat la Biroul Electoral de Circumscripție Campina, duminica la pranz, candidaturile pentru funcția de primar și pentru Consiliul Local Campina. La acest moment a fost prezent și Bogdan Toader, președintele PSD Prahova și candidatul…

- Candidații pro Romania Cluj la Primaria Cluj-Napoca și Consiliul Local și-au depus candidaturile la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1 - Municipiul Cluj-Napoca.”Le mulțumesc tuturor celor care au venit alaturi de mine in acest proiect politic numit PRO Romania, impreuna cu care am gandit Agenda…

- Organizația Municipala Buzau a Partidului Mișcarea Populara depune duminica, 16 august 2020, la ora 11.00, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 1 Buzau (sala Stan Sararu din Palatul Comunal) candidaturile pentru Primaria Municipiului Buzau și pentru Consiliul Local al Municipiului Buzau.

- Ziarul Unirea Gabriel Pleșa și consilierii alianței USR-PLUS și-au depus candidaturile pentru Primaria Alba Iulia. Lista consilierilor Gabriel Pleșa și consilierii alianței USR-PLUS și-au depus candidaturile pentru Primaria Alba Iulia. Lista consilierilor In 14 august 2020, Alianța USR PLUS Alba Iulia…

- Semnaturile sunt stranse. Va mulțumim! Saptamana trecuta, echipa de campanie a continuat acțiunea de strangere a semnaturilor necesare pentru depunerea candidaturilor din partea Partidului Național Liberal la funcțiile de primar al municipiului Targu Mureș și de președinte al Consiliului Județean Mureș,…

- Sedinta conducerii PNL a inceput de la ora 9.00, la sediul central al partidului. PNL si Alianta USR-PLUS au ajuns vineri noaptea la un acord final in privinta candidatilor comuni in Bucuresti. Potrivit surselor Adevarul, la Sectorul 3, PNL l-a aruncat in lupta cu Robert Negoita pe Adrian Moraru,…