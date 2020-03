Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau si candidat la Primarie afirma ca inscrierea actiualului primar al Iasiului Mihai Chirica in PNL in perspectiva candidaturii pentru un nou mandat este o eroare monumentala din partea liberalilor si ca in acest fel PSD va avea doi candidati la primaria…

- Biroul Politic Județean al PNL Iași a votat, sâmbata, candidatura lui Mihai Chirica la Primaria Iașului, anunța Mediafax. Fostul social-democrat a fost susținut de 28 de membri, trei s-au abținut și doi au votat „împotriva”. Pentru președinția CJ Iași este susținut ministrul…

- PSD a transmis ca ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe, „a inceput curațenia de primavara prin aruncarea gunoiului din curtea ministerului pe care il conduce in curtea cui s-o nimeri. In acest sens, social-democrații au distribuit un clip video prin care se arata ca Romania „se transforma…

- In luna iunie vor avea loc alegerile locale, cand se vor alege primarul Iasului, membrii Consiliului Local, presedintele Consiliului Judetean dar si membrii Consiliului Judetean. Chiar daca mai sunt doua luni si jumatate pana la startul campaniei electorale, pana in prezent niciun partid nu si-a anuntat…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș spune, referitor la efectele deciziei Curții Constituționale, ca singura soluție pentru a ieși din ”cea mai grava criza constituționala din ultimii 30 de ani” este aceea ca președintele sa desemneze un nou candidat pentru șefia guvernului. În context, fostul…

- Filiala ieseana a USR Iasi a anuntat ca amana dezbaterea de duminica intre Cosette Chichirau - USR si Liviu Iolu - PLUS, motivand ca dupa anuntul PNL cu posibila venire in partid a lui Mihai Chirica este necesara o "dezbatere mai larga“ pe zona dreptei pentru stabilirea unui candidat comun. Citeste…

- Anuntul a fost facut chiar de catre ministrul Mediului, Costel Alexe. “Am luat decizia de a pune sub protectie doua specii emblematice pentru Romania, ciocarlia și capra neagra. Ciocarlia este o specie simbol national si vanarea acesteia nu reprezinta o activitate traditionala, nu este o practica cinegetica…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, deputatul Ionut Mosteanu spune: “Da. Candidez pentru Primaria Pitești”. In aceasta situatie lucrurile se complica, mai ales dupa ce USR a castigat alegerile europarlamentare in Pitesti. Alianta USR-PLUS a obtinut 20.185 voturi la Pitesti (27,75%), secondata de…