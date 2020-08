Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Republican și-a lansat astăzi candidații în cursa electorală pentru Arad. Astfel, Samuel Caba cere votul arădenilor pentru funcția de Primar al municipiului, în timp ce Ionel Ciupe este candidatul pentru șefia Consiliului Județean. Evenimentul de lansare a avut loc în Parcul Eminescu…

- Radu Lupas, președinte executiv al Partidului Republican, trage un semnal de alarma, intr-o postare pe Facebook, cu privire la situația dezastruoasa in care se afla Romania."Radu Lupas, Președinte Executiv al Partidului Republican: In ianuarie va fi adevaratul dezastru economic. Firmele care…

- Partidul Republican și-a desemnat candidatul la funcția de primar al municipiului Lugoj. Anunțul oficial a fost facut chiar de catre președintele Partidului Republican, Alexandru Ion Coita, care a fost prezent, miercuri dupa-amiaza, la Lugoj, impreuna cu deputatul Marian Cucșa, președintele…

- Dan Codrean, unul dintre cei mai implicați și activi membri in viața comunitații clujene, este candidatul PRO Romania la funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca. Candidatul are experiența in politica, acesta fiind in trecut subprefect. Atat din prisma profesiei sale de avocat, cat și din prisma…

- Republicanii cer deblocarea instanțelor din Romania prin digitalizarea ședințelor de judecata. Prin vocea lui Alexandru Coita, președintele Partidului Republican din Romania (PRR) și a secretarului general, deputatul Marian Cucșa, propun crearea cadrului legal care sa permita audierile prin sistem…

- Alex Coita, președintele Partidului Republican din Romania (PRR), anunța ca formațiunea sa lucreaza la un proiect de lege care sa oblige Guvernul sa-i protejeze pe romanii plecați la munca in strainatate. "Bataia de joc la adresa romanilor care pleaca sa lucreze in strainatate trebuie sa inceteze.…