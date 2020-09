Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Agrij, Almașu, Benesat, Bobota și Bocșa Candidatii partidelor politice pentru Primariile comunelor Agrij, Almașu, Benesat, Bobota și Bocșa: Alianța/Partid/Candidat Membrul alianței care a propus cand. Nume Funcție Localitate/nr circumscriptiei Alianța/Partid/Candidat Membrul alianței care a propus cand. Nume Funcție Localitate/nr circumscriptiei ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMANIA SUR IOAN-VALER CONSILIERI LOCALI AGRIJ – 5 ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMANIA POP LUCIA CONSILIERI LOCALI AGRIJ – 5 ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMANIA BERAR VASILE CONSILIERI LOCALI AGRIJ – 5 ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMANIA MASTAN… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Candidatii partidelor politice pentru Consiliu Local Jibou si Cehu Silvaniei: Alianța/Partid/Candidat Membrul alianței care a propus cand. Nume Funcție Localitate/nr circumscriptiei ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMANIA POP CORNEL-EUGEN CONSILIERI LOCALI ORAS JIBOU – 3 ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE,…

