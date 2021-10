Candidaţii, în dificultate la etapa interviului pentru funcţiile de director Candidatii la concursul pentru directori care au trecut de proba scrisa trebuie sa pregateasca un nou set de documente pentru interviu. Cei care vor sa candideze pentru alte scoli decat cele in care sunt titulari intampina dificultati in realizarea strategiei de dezvoltare a unitatii de invatamant pentru ca nu gasesc pe site-urile unitatilor date publice, cum ar fi planul de dezvoltare institutionala si planul de actiune al scolii, fapt semnalat chiar de candidati pe grupurile de socializare. Si in Craiova dar si in Dolj sunt scoli care nu au site-urile actualizate sau chiar nu au site-uri deloc.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

