Candidaţii din Bucureşti, Timiş, Cluj, Braşov şi Iaşi, cei mai activi în căutarea unui job, în februarie Candidatii din Bucuresti, Timis, Cluj, Brasov si Iasi au fost cei mai activi in februarie in cautarea unui nou loc de munca, iar joburile ''remote'' continua sa fie la mare cautare. "In luna februarie, companiile au cautat sa angajeze mai ales personal din categoriile white collar (angajati birouri) si blue collar (lucratori). Din totalul locurilor de munca activate in luna februarie, mai mult de jumatate (55%) au fost din categoria white collar, 26% au fost joburi din categoria blue collar, in timp ce 19% au fost joburi pentru pozitii de management si coordonare echipe", informeaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

