Absolventii de liceu au sustinut, ieri, proba obligatorie a profilului la istorie sau la matematica. In Dolj, la acest examen au participat 93,24% dintre candidatii inscrisi. La iesirea din sali, cei care au sustinut bacalaureatul la matematica au spus ca nu au fost subiecte foarte dificile. In schimb, cei care au sustinut examenul la istorie au spus ca enunturile au fost ambigue si ca dovada multi dintre ei nu au mai raspuns corect. Ieri a fost o noua zi cu mari emotii pentru absolventii de liceu. Acestia au sustinut cea de a doua proba scrisa a examenului de bacalaureat. In functie de profil,…