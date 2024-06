Candidații AUR le-au mulțumit vasluienilor: suntem peste media la nivel național! TRANSPARENȚA… Prima organizație de partid care s-a prezentat in fața electoratului, dupa alegeri, a fost AUR Vaslui. Aceasta a organizat ieri o conferința de presa in care au fost prezentate concluziile candidaților și au fost aduse mulțumiri electoratului. Un amanunt destul de ciudat, in aceasta conferința, ziariștii vasluieni nu s-au mai bulucit in sediul AUR […] Articolul Candidații AUR le-au mulțumit vasluienilor: suntem peste media la nivel național! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

