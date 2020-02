Stiri pe aceeasi tema

- "Eu oricand voi recomanda PMP sa il susțina pe Nicușor Dan la Primaria Capitalei pentru ca se ocupa de ea de cel puțin 10-12 ani", a declarat Traian Basescu la Realitatea Plus. Fostul presedinte al Romaniei este de parere ca doar un candidat unic din partea Opozitiei ar avea sanse la aceste…

- Partidul Miscarea Populara va avea 2.500 de candidati pentru primarii la alegerile locale si va propune un candidat si la Primaria Capitalei, a anuntat, duminica, presedintele formatiunii, Eugen Tomac. Decizia a fost luata in cadrul sedintei Consiliului Executiv al PMP, desfasurata la sediul Parlamentului,…

- Intr-o intervenție, sambata seara, la Realitatea PLUS, Cozmin Gușa a analizat clasamentul puterii din PNL, dar și șansele pe care Ludovic Orban și Rareș Bogdan le au in cursa pentru Primaria Capitalei."Exista un meci instalat acum intre Ludovic Orban și Rareș Bogdan, n-o sa-l recunoasca niciunul,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a izbucnit dupa ce premierul demis Ludovic Orban a criticat proiectul spitalului din Sectorul 1. Ciolacu acuza ca Orban vrea sa priveze cetațenii de servicii medicale oferite de stat."Vedeți, domnule Orban?! De asta ați fost demis de Parlament cu 261 de voturi, mai…

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan a respins ideea unei candidaturi la Primaria Capitalei si a declarat ca va cere partidului sa il scoata din sondajul pentru Primaria București. Ludovic Orban a anunțat duminica, intr-un interviu acordat Hotnews, ca luni va fi lansat un sondaj de opinie pentru masurarea…

- PNL va lansa un sondaj de opinie pentru testarea a patru potentiali candidati liberali la Primaria Capitalei, a anuntat, duminica, la HotNews, premierul Ludovic Orban."Saptamana care incepe, luni, va intra in teren un sondaj de opinie prin care vom testa potentialii candidati ai partidului, patru la…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat la Digi24 ca Vlad Voiculescu și Rareș Bogdan nu au șanse sa devina primar general, ca Gabriela Firea are prima șansa daca nu se unește dreapta și ca PNL și PMP ar trebui sa il desemneze candidat comun la alegerile pentru Primaria Capitalei pe Nicușor Dan:Greu…

- "Eu cred ca vom reusi sa facem alegeri anticipate. Ramane sa facem o majoritate. Presedintele are forta necesara sa sprijine un astfel de mers. Alegerile anticipate sunt cea mai buna solutie pentru a se pune ordine si in Parlament. Acum exista o coalitie din 8 formatiuni politice. E o misiune grea…