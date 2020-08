Candidaţi ai PSD, respinşi de instanţele de judecată Instantele de judecata au respins candidaturile mai multor persoane aruncate de PSD in cursa electorala, in judetul Dolj. Este vorba de candidatii pentru postul de primar din Calafat, Dragotesti, Poiana Mare, Pielesti si Isalnita. Aceeasi situatie este si in comuna doljeana Salcuta, unde a fost respins insa candidatul liberalilor. Cei mai multi au pierdut procesele cu ANI si au interdictie de a exercita o funcție sau o demnitate publica. Gazeta de Sud a prezentat situatia candidatului PSD din comuna doljeana Isalnita . Pe scurt, desi a fost declarat incompatibil de ANI, Ovidiu Flori a incercat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Mures a respins, duminica, prin hotarare definitiva, candidatura la functia de primar al municipiului Reghin a Mariei Precup, vicepresedinta Organizatiei de Femei a Partidului Social Democrat, ca urmare a ramanerii definitive a raportului Agentiei Nationale de Integritate, prin care aceasta…

- Candidații pro Romania Cluj la Primaria Cluj-Napoca și Consiliul Local și-au depus candidaturile la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1 - Municipiul Cluj-Napoca.”Le mulțumesc tuturor celor care au venit alaturi de mine in acest proiect politic numit PRO Romania, impreuna cu care am gandit Agenda…

- Judecatoria Campeni a respins sambata, 15 august, o contestatie formulata cu privire la admiterea candidaturii primarului comunei Lupsa, Danut Barzan, de catre biroul electoral de circumscriptie.

- Candidatura cu scandal in comuna doljeana Isalnita condusa pana de curand de social-democratul Ovidiu Flori, nasul de cununie al cuplului Olguta Vasilescu – Claudiu Manda. Desi a fost declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate, decizie ramasa definitiva prin sentinta judecatoreasca,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, joi, sa condamne la un an si trei luni de inchisoare un doljean de 31 de ani. Acesta a fost acuzat ca a scuipat si lovit un politist. Incidentul a avut loc in decembrie 2018, inainte de Revelion, in comuna Amarastii de Jos. Initial, la Judecatoria…

- Magistratii de la Judecatoria Craiova au hotarat, saptamana trecuta, sa condamne la doi ani si sase luni de inchisoare un craiovean de 29 de ani. Pedeapsa cuprinde o alta mai veche, de un an de inchisoare pentru lipsire de libertate. Barbatul este acuzat ca, in martie 2017, a taiat pe fata doua tinere…

- Candidatii pentru alegerile locale din 27 septembrie trebuie sa se adapteze noilor masuri stipulate in proiectul de hotarare prin care stabileste metodologia depunerii dosarelor de candidatura si a listelor de sustinatori, initiat de Autoritatea Electorala Permanenta Noutatea localelor din acest an…