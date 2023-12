Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat vineri seara, la Digi24, in cadrul emisiunii LIVE, prezentata de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, ca e dispus sa-și asume sa candideze la alegerile pentru Primaria Capitalei.

- In 2024 vor avea loc alegerile locale. La Primaria Capitalei, Nicușor Dan nu mai este un candidat cu priza la public. Partidele, pe de alta parte, nu se inghesuie sa spuna clar cine sunt candidații la fotoliul de primar al Bucureștiului. Totuși, in presa, se vehiculeaza catva nume. Vine 2024, vin alegerile,…

- Primaria Generala a Capitalei mai are de achitat un sold de 700 milioane lei catre Electrocentrale Bucuresti, din datoria de un miliard de lei, si ELCEN are nevoie de acesti bani pentru a nu avea niciun fel de problema, altfel sigur vor fi niste dificultati, a declarat, sambata, ministrul Energiei,…