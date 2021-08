Candidat – surpriză la conducerea Alianței USR-PLUS Senatorul USR Irineu Darau si-a anuntat, joi, candidatura la presedintia USR PLUS, mentionand ca este convins ca, daca Dan Barna va fi presedinte al formatiunii inca patru ani si virtual candidat la prezidentiale, sansele partidului pentru alegerile din 2024 sunt foarte putine. „Candidez pentru presedintia USR PLUS. Am intrat in partid pentru visul de a schimba in bine Romania, iar USR PLUS trebuie sa accelereze in aceasta directie. Altfel, vom rata sansele si vom irosi sperantele unei intregi generatii. Membru cu membru, redevenim puternici”, a scris Darau pe Facebook. Acesta a adaugat ca face… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

