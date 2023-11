Cine ar fi crezut ca va candida si el la alegerile prezidentiale 2024? Duminica, a anuntat ca intra in cursa pentru Cotroceni. I-a surprins pe multi. Cine este? Fostul ministru Eugen Teodorovici. Teodorovici, sustinut de Blocul Suveranist Roman (BSR) Eugen Teodorovici a facut marele anunt in cadrul conferintei „Uniti pentru Natiune”, organizata si sustinuta de […] The post Candidat-surpriza la alegerile prezidentiale 2024. Un nume „greu” din politica intra in cursa pentru Cotroceni first appeared on Ziarul National .