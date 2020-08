Stiri pe aceeasi tema

- Printre cei care și-au depus marți, 18 august candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș se numara și Traian Bendorfean, președintele ALDE Mureș. „Mi-am depus in mod oficial candidatura pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Mureș. Sunt mandru ca am alaturi…

- ​Europarlamentarul Traian Basescu a declarat ca Partidul Miscarea Populara va sustine PNL la motiunea de cenzura, chiar daca liberalii "au determinat" intrarea lui în cursa pentru functia de primar general al Capitalei. "PMP va ramâne loial aliantei cu PNL, chiar daca…

- CANDIDATURI… In aceasta dimineața, liberalii din Barlad, alaturi de care au fost insuși ministrul sanatații dr. Nelu Tataru, dar și Marius Arcaleanu, candidatul PNL la funcția de președinte al CJ Vaslui, s-au prezentat la Biroul Electoral de Circumscripție (BEC) pentru a intra oficial in cursa pentru…

- Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, ii cere public, intr-o postare pe Facebook, lui Nicolae Robu sa se retraga din cursa... The post Alfred Simonis ii cere lui Nicolae Robu sa se retraga din cursa electorala pentru funcția de primar appeared first on Renasterea banateana .

- PSD Timiș ii cere, prin vocea președintelui sau, Alfred Simonis, medicului Marius Craina sa se retraga din cursa pentru primarie, fostul... The post PSD Timiș ii cere lui Craina sa se retraga din cursa pentru primarie appeared first on Renasterea banateana .

- Gerald Simonis, fratele liderului PSD Timis, Alfred Simonis, a decis sa candideze ca independent la alegerile pentru Primaria Mosnita Noua. Initial a fost candidatul Pro Romania pentru aceata functie, ulterior primind si sprijinul ALDE. Surpriza mare la Mosnita Noua. Candidatul Pro Romania la Primaria…

- Un candidat la alegerile locale pentru functia de primar s-a retras subit din cursa pentru fotoliul de primar, chiar in aceste zile. Anuntul de retragere din cursa vine in plina perioada in care competitorii electorali au demarat strangerea de semnaturi. Fara prea multe explicatii, profesorul Petru…

- Ilan Laufer iși anunța candidatura la Primaria Capitalei din partea Platformei Social-Liberale și arata ca PSL va avea candidați pentru toate sectoarele.”Va aștept alaturi de mine la Capitala, sa facem #CuratenieGenerala Candidez la Primaria Generala a Capitalei, pentru ca m-am saturat…