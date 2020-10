In aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE au fost invitați doi tineri politicieni din Timișoara, care doresc sa faca parte din Parlamentul Romaniei. Adrian Cionca are 31 de ani, este un tanar antreprenor plasat de PSD Timiș pe poziția a treia in lista de candidați pentru Camera Deputaților. De asemenea, Raul Trifan, care are 35 […] Articolul Candidat PSD Timiș pentru Camera Deputaților: „Amenințarile in așa-zisa super alianța ma fac sa ma gandesc ca spiritul domnului Robu inca n-a plecat de la PNL” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .