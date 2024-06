Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, este executat silit de ANAF. Instituția scoate la vanzare bunuri de peste 1 milion de euro deținute de controversatul om politic, ce se afla acum dupa gratii, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. Sebastian Vladescu, executat silit Sebastian…

- Un fost edil, care candideaza din nou la primarie, a fost reținut dupa ce a incercat sa dea mita unor polițiști. Barbatul din comuna Pogana le-a promis oamenilor legii o suma de bani pentru a trece cu vederea neregulile din magazinul administrat de soția acestuia. Fost primar și actual candidat, reținut…

- Trei barbați dati in urmarire internationala au fost repatriați in Romania, doi dintre ei din Italia, iar unul din Germania. Politia Romana a anuntat, sambata, ca, in ultimele 24 de ore, au fost aduse in tara trei persoane pe numele carora fusesera emise mandate de executare a unor pedepse privative…

- Toma Sandu, un apropiat al familiei Badalau, s-a prezentat miercuri in fața procurorilor DNA pentru a fi informat cu privire la calitatea sa de inculpat intr-un mega dosar de corupție, alaturi de alte persoane influente. Acest dosar vizeaza acuzații de corupție legate de activitați in care omul de afaceri…

- Tanar de 18 ani din Zlatna BEAT și fara permis de conducere s-a rasturnat cu mașina „imprumutata” de la serviciu. Este cercetat de polițiști Tanar de 18 ani din Zlatna BEAT și fara permis de conducere s-a rasturnat cu mașina „imprumutata” de la serviciu. Este cercetat de polițiști Un tanar de 18 ani…

- Fiul lui Joe Biden, Hunter, are probleme serioase cu legea! Este implicat in doua dosare penale, iar instanța tocmai ce s-a pronunțat in defavoarea lui, in dosarul in care este acuzat de posesie ilegala de arme. Lovitura pentru Joe Biden, care mai vrea un mandat la Casa Alba! Fiul sau, Hunter a inregistrat…

- Anunț-surpriza in PNL. Primarul orașului Suceava, Ion Lungu, nu va mai candida pentru al șaselea mandat la conducerea municipiului reședința de județ. Decizia a fost anunțata de președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur. Primarul PNL al Sucevei se retrage din cursa In cadrul unei conferințe de presa,…

- Conform unor surse din cadrul coaliției PSD – PNL, a fost stabilit „de principiu”candidatul comun pentru Primaria Capitalei. Acesta ar urma sa fie liberalul Sebastian Burduja. Candidatura lui Burduja ar urma sa fie anunțata in cursul zilei de duminica, daca ultimele obiecții vor fi inlaturate. Conform…