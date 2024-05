Candidat la primărie, reținut. Ar fi încercat să dea mită unor polițiști Un fost edil, care candideaza din nou la primarie, a fost reținut dupa ce a incercat sa dea mita unor polițiști. Barbatul din comuna Pogana le-a promis oamenilor legii o suma de bani pentru a trece cu vederea neregulile din magazinul administrat de soția acestuia. Fost primar și actual candidat, reținut pentru dare de mita […] The post Candidat la primarie, reținut. Ar fi incercat sa dea mita unor polițiști appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un fost primar al comunei Pogana si actual candidat PSD la fotoliul de edil-sef a fost retinut de politisti dupa ce ar fi incercat sa mituiasca doi politisti. Potrivit unui comunicat de presa remis de Directia Generala Anticoruptie - Serviciul Judetean Vaslui, in cursul zilei de 19 mai, in jurul orei…

- Un fost primar al comunei Pogana din Vaslui, Marcel Gifu, actual candidat PSD pentru un nou mandat de edil-sef, a fost retinut de politisti dupa ce ar fi incercat sa mituiasca doi politisti, scrie Agerpres, citand surse judiciare.

- Maricel Gifu, fost primar al comunei vasluiene Pogana pana in 2020 și actual candidat din partea PSD pentru aceeași funcție, a fost reținut duminica, pentru dare de mita. Barbatul a fost prins in flagrant de polițiști, duminica dupa-amiaza, in timp ce incerca sa mituiasca doi polițiști de la Serviciul…

- UPDATE: CONFIRMARE… Reprezentanții Direcției Generale Anticorupție au confirmat printr-un comunicat oficial faptul ca fostul primar de la Pogana, Marcel Gafu, a vrut sa le de șpaga polițiștilor de la Poliția Economica, veniți duminica, in control la magazinul soție sale. Ofițerii DGA au precizat ca…

