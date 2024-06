Candidatul independent la Primaria Brașov, Dogar Nicolae Florin, a fost reținut noaptea trecuta și propus pentru arestare astazi. Surse judiciare au declarat ca tanarul i-a trimis un email președintei BEJ, doamna judecator Constantinescu Nicoleta, in care a amenințat ca o va viola și pe urma o va ucide. La momentul reținerii, poliția din Brașov a […] The post Candidat la Primaria Brașov, reținut pentru amenințari grave la adresa președintei BEJ. I-a spus ca o ”violeaza și apoi o omoara” appeared first on Puterea.ro .