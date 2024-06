Candidat la Primăria Brașov, arestat. Rămâne închis 30 de zile Un candidat la Primaria Brașov a fost reținut de polițiști, dupa ce a primit o acuzație de ultraj. Inițial, judecatorii au luat masura preventiva a reținerii pentru 24 de ore, dar s-a decis, ulterior, ca va sta dupa gratii timp de 30 de zile. Candidat la Primaria Brașov, dupa gratii 30 de zile Un candidat […] The post Candidat la Primaria Brașov, arestat. Ramane inchis 30 de zile appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Nicolae Florin Dogar, candidat independent la Primaria Brasov, care a fost inițial reținut in noaptea de sambata spre duminica, 8/9 iunie, sub acuzația ca a amenintat-o cu moartea pe presedinta unei sectii de votare, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.„In data de 7 iunie, la ora 18,32, inculpatul,…

- Caz șocant in municipiul Brașov. Un candidat independent la Primaria orașului a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce i-ar fi trimis un e-mail de amenințare președintei Biroului Electoral Județean. Mai mult, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, cand a fost reținut, barbatul parea a fi drogat.…

- Candidatul independent la Primaria Brașov, Dogar Nicolae Florin, a fost reținut noaptea trecuta și propus pentru arestare astazi. Surse judiciare au declarat ca tanarul i-a trimis un email președintei BEJ, doamna judecator Constantinescu Nicoleta, in care a amenințat ca o va viola și pe urma o va ucide.…

