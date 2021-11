Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul naționalist la alegerile prezidențiale din Bulgaria care ar fi luat parte la atacul asupra unui centru LGBT+ din Sofia a fost reținut, au anunțat miercuri procurorii bulgari, relateaza Reuters. La finalul saptamanii trecute, aproximativ zece persoane au intrat in incinta centrului unei organizatii…

- In cursul zilei de astazi, 11 octombrie, procurorii au decis arestarea lui Alex Bodi. Reporterii Spynews.ro au aflat, in exclusivitate, motivul real pentru care oamenii legii au dispus arestarea preventiva a afaceristilui pentru o perioada de 30 de zile. Ce s-a intamplat, de fapt, și care este motivul…

- Cunoscutul traficant de droguri, Evelin Banev, zis Brendo, a fost arestat in Ucraina. Cel supranumit “regele cocainei” din Bulgaria a fost condamnat și in Romania. In varsta de 56 de ani, Banev a fost retinut la 7 septembrie in regiunea Kiev, a anunțat Parchetul din Sofia prin intermediul comunicat,…

- Tatal prezentatorului Cabral a fost arestat in Congo, pe motiv ca a incercat sa ”sa destabilizeze procesul electoral” din aceasta țara. Arestarea acesta a generat reacții puternice din partea organizațiilor civice din toata lumea. Tatal lui Cabral, arestat in Congo Tatal lui Carbral Ibacka, doctorul…

- Dragos Dolanescu ar putea da lovitura in Costa Rica. Fiul cel mic al regretatului artist, Ion Dolanescu, ar putea deveni al doilea om in stat dupa ce a dat peste cap calculele electorale. Acesta a facut o mișcare considerata extrem de inteligenta, in pers

- Justitia germana a anuntat miercuri arestarea unui rezident britanic care lucra la Ambasada Regatului Unit din Berlin, sub suspiciunea ca a transmis documente secrete serviciilor de informatii ruse in schimbul unei plati in bani gheata, relateaza Reuters si AFP. Barbatul, prezentat ca David…