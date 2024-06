Candidat la europarlamentare, identificat colaborator al Securităţii Colegiul CNSAS va solicita in instanta constatarea calitatii de colaborator al fostei Securitati comuniste in cazul unui candidat la alegerile pentru Parlamentul European. Intr-un comunicat remis vineri, CNSAS prezinta situatia actualizata a celor 541 candidati la alegerile europarlamentare: * pentru un candidat a fost aprobata nota de constatare si urmeaza a fi introdusa, la instanta competenta, o actiune in constatare a calitatii de colaborator al Securitatii; * pentru un numar de 223 candidati, Colegiul CNSAS a decis emiterea de adeverinte care sa ateste ca persoanele verificate nu au avut… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

