Candidat la 14 ani. Adolescentul Ethan Sonneborn vrea să fie guvernator al statului Vermont Ethan Sonneborn nu este preocupat de jocuri, fete sau retele sociale, ca alti adolescenti de varsta lui, ci are vise mult mai mari. El este in prezent in plina campanie pentru postul de guvernator de Vermont, profitand de un vid juridic care nu stabileste limita de varsta pentru a candida la cea mai inalta functie din acest stat, relateaza AFP.



Singura conditie este domiciliul stabil in Vermont de cel putin patru ani, ceea ce nu reprezinta un obstacol pentru Ethan, care traieste in acest stat de cand s-a nascut.



Locuitorul din orasul Bristol, nu departe de frontiera canadiana,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

