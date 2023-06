Stiri pe aceeasi tema

- Alina Petre și Bogdan Vasiliu urmeaza sa se casatoreasca religios peste o luna, pe 1 iulie. Cei doi sunt in culmea fericirii pentru marele eveniment. Vedeta a fost uimita cand a aflat ca și soțul ei iși dorește același tip de rochie de mireasa pe care ea il visa inca din copilarie.

- Intr-un interviu oferit in exclusivitate jurnaliștilor redacției Playtech Știri – Ego.ro, Vica Blochina ne-a dezvaluit motivul pentru care nu vrea sa imbrace rochia de mireasa. Cu toate ca nu viseaza sa ajunga in fața altarului, fosta concurenta Survivor Romania 2023 a marturisit cu cine s-ar casatori…

- In urma cu o zi, Sensy și iubitul ei s-au casatorit religios in cadrul unei ceremonii emoționante, in care i-au avut alaturi pe toți cei dragi. Cei doi au devenit, oficial, soț și soție anul trecut, dupa ce au spus marele „Da” in fața ofițerului de Stare Civila.

- Larisa Iordache iubește nebunește! Dupa ce, la inceputul anului, fosta gimnasta a anunțat desparțirea de barbatul cu care a format o relație timp de doi ani, acum Larisa se bucura de o frumoasa poveste de dragoste cu sportivul Cristian Chirița. In exclusivitate pentru Playtech Știri, sportiva ne-a spus…

- De cateva luni, Larisa Iordache este impreuna cu Cristian Chirița. Relația lor nu a fost lipsita de controverse, mai ales ca fost gimnasta a fost acuzata ca i-ar fi furat iubitul unei alte sportive. Larisa Iordache spune ca nici nu s-a pus probleme de un triunghi amoros și ca iși dorește, la un moment…

- Deși are foarte mulți pretendenți, nu s-a gandit niciodata la casatorie. Vica Blochina refuza cu vehemența sa faca acest pas. Car este motivul pentru care blondina din showbiz-ul de la noi nu se gandește la maritiș.

- Cu toate ca Ana Maria Calița este cunoscuta dupa ce a obținut marele premiu la iUmor, puțini știu detalii din viața sentimentala a actriței. De curand, caștigatoarea celui de-al patrulea sezon a marturisit ca iși dorește sa se casatoreasca, dar nu se grabește, caci nu și-a cunoscut inca alesul.