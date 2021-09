Stiri pe aceeasi tema

- Jador trece prin momente cumplite, caci in urma cu puțin timp mașina lui a fost sparta de hoți, in Constanța. Incidentul s-a intamplat chiar dupa un concert pe care l-a susținut și odata ajuns in parcarea unde se afla bolidul sau de lux a observat ca automobilul avea geamurile sparte. Cantarețul a ramas…

- Intr-un interviu acordat celor de la GQ, celebrul cantareț cunoscut sub numele de scena The Weeknd a marturisit ca a renunțat la stilul de viața distructiv și a inceput sa adopte obiceiuri mai sanatoase. Stilul de viața abordat se numește sober lite și se refera la o abstinența care nu este dusa pana…

- Au rupt legatura pentru o buna perioada, dar acum sunt din nou ca frații. Bogdan Mocanu și Jador s-au impacat, iar cel dintai a facut deja primele declarații cu privire la marea reuniune dintre el și colegul sau de breasla. Cantarețul a dezvaluit cine a facut primul pas.

- Jador a ajuns pe mana medicilor esteticieni. Fostul concurent de la “Survivor Romania 2021” a facut recent o vizita rapida la un cabinet medical pentru a rezolva o problem cu care se confrunta de ceva vreme. Cantarețul a marturisit ca are o problema cu parul și s-a dus la medic sa primeasca un tratament…

- Imaginea a fost facuta cu ocazia unui eveniment important pentru familie: cea mai mica fiica a starului, Scarlet, a absolvit liceul. Celebrul actor și regizor american Sylvester Stallone a publicat pe pagina sa din Instagram o fotografie de familie care a fost facuta cu ocazia unui eveniment important.…

- La inceputul acestui an, Razvan de la Pitești și-a marit familia cu inca un membru și se declara cel mai fericit barbat din lume de cand este tata de fata. Cantarețul a facut prima apariție alaturi de soție și cei trei copii, la Antena Stars. Iata cum este viața lui de familie in noua formula!

- Dupa ce l-a reclamat aseara pe Fulgy, fiul sau, la Poliție, Ionița de la Clejani vine și cu prima reacție in exclusivitate la Antena Stars. Cantarețul marturiește ca tanarul de 23 de ani vrea sa se faca remarcat sub forma artiștilor internaționali pe care ii urmarește.

- Majda Aboulumosha a recunoscut ca nu este departe dorința de a deveni din nou mama și iși dorește sa-i faca fetiței ei, Jacqueline, o surioara sau un frațior. Actrița a povestit ca este mulțumita deocamdata cu tot ce are și toate lucrurile se intampla dupa bunul lor curs.