- Prețurile gazelor au scazut brusc saptamâna aceasta, dupa ce președintele rus Vladimir Putin i-a ordonat gigantului rus Gazprom sa mareasca livrarile catre Uniunea Europeana odata ce rezervoarele rusești sunt pline, potrivit AFP.Prețul de referința european, TTF olandez, a pierdut 21% de la…

- Ucraina a oferit grupului rus Gazprom un discount de 50% aplicat tarifului de tranzit pentru livrari suplimentare de gaze naturale catre Europa, a declarat vineri un purtator de cuvant al presedintelui ucrainean, transmite Reuters.

- Romania va fi dependenta și in aceasta iarna de importurile de gaze. In cazul in care iarna va fi grea, țara noastra nu știe inca de unde va procura gazele, avertizeaza Volker Raffel, CEO al E.ON Romania. Cu toate ca Romania are productie proprie de gaze si depozite, la iarna, țara noastra va fi nevoita…

- Uniunea Europeana se confrunta cu cele mai mari prețuri ale gazelor naturale din ultimii 15 ani, aceasta stare de fapt fiind in mare masura și motivul evoluției prețurilor la energie electrica, aflate de asemenea pe un trend ascendent. Creșterea prețurilor la energie electrica și gaze naturale este…

- EUObserver noteaza ca alegerile legislative din Rusia reprezinta un test de autoritate pentru președintele Vladimir Putin. De asemenea, The Wall Street Journal crede ca menținerea autoritații partidului afiliat lui Putin intarește poziția liderului rus in 2024. Anul 2024 este cel cand președintele Vladimir…