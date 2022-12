Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de Stat, Antony Blinken, a plecat, miercuri din Romania, dupa o vizita de doua zile, in care a participat la reuniunea ministrilor de externe din NATO si s-a intalnit cu oficiali de la Bucuresti, multumind intr-un mesaj pe Twitter gazdelor „fantastice” si exprimandu-si satisfactia…

- Aplicatia Tik-Tok, detinuta de chinezi, ridica probleme de securitate nationala, a declarat marti directorul FBI, Chris Wray, semnaland riscul ca guvernul chinez sa foloseasca aplicatia de partajare de videoclipuri pentru a influenta utilizatorii sau pentru a le controla dispozitivele, relateaza Reuters.…

- MOTTO: „Planurile Romaniei sunt desenate la Washington și la Bruxelles, nu la București.” Alina Inayeh [1] Gura pacatoasei adevar grait-a, deși cunoșteam cu toții trista, injositoarea realitate… Și nu de ieri, de azi, ci dintotdeauna, fiindca pe aici s-a vandut mereu opinca privilegiului, iar…

- Autoritațile de la București se cufunda pe zi ce trece in ”politica struțului” adoptata fața de ajutorul militar acordat rezistenței ucrainene. Unul care cu siguranța ca exista! Numai ca ”mironosițele” politice din fruntea statului roman continua sa faca pe misterioasele… ”Barbații de stat” ținand-o…

- Se schimba buletinele in 2023, a anunțat Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, astfel ca este vestea saptamanii pentru romani. Din vara anului viitor va incepe și in București. Toate amanuntele, in articolul de mai jos. Se schimba buletinele. De cand vor fi introduse in București carțile de identitate…

- Noi explozii au avut loc in Kiev, luni dimineata, a transmis pe Twitter Vitali Kliciko, primarul capitalei ucrainene. ‼️ Breaking???? ????Early morning Footage from the place of arrival in Kyiv, reportedly a tall building is on fire: Report pic.twitter.com/gxB2uIXbX1— OsintTv???? (@OsintTv) October…

- Fenomen neobișnuit printre copii! Doctorul Ana Maria Davițoiu din cadrul Spitalul de copii Victor Gomoiu din București a dezvaluit faptul ca sunt identificate tot mai multe cazuri neobișnuite de afecțiuni respiratorii, intalnite de obicei in timpul iernii. Zeci de copii sunt internați cu simptome de…

- Una dintre cele mai mari provocari pentru Guvernul de la București este renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Mai ales in ceea ce privește plafonul de 9,4% in care trebuie sa se incadreze țara noastra, pana in anul 2070, privind cheltuielile cu pensiile. Daca nu se va reuși…