- Cel putin cinci milioane de carti de identitate electronice vor fi platite din fonduri alocate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Guvernul adoptand, in sedinta de marti, o Ordonanta care creeaza cadrul normativ in acest sens. Actul normativ prevede posibilitatea ca parintii sa primeasca…

- Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor (DGEP) isi propune sa emita, pana la sfarsitul acestui an, cartea electronica de identitate (CEI) la nivelul tuturor serviciilor publice comunitare din tara. In cadrul unei dezbateri privind proiectul ordonantei referitoare la cartea electronica de identitate,…

- Incepand cu 2023 milioane de romani vor deține semnaturi electronice la pachet cu noile carți electronice de identitate ce urmeaza sa fie emise de catre statul roman. Anunțul directorului Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor. Mai mult buletinul cu CIP sau cartea de identitate electronica…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a dat asigurari, in cadrul unei dezbateri publice pe tema unei Ordonanțe privind evidența persoanelor și cartea electronica de identitate (CEI), ca incepand cu 2023 milioane de romani vor deține semnaturi electronice la pachet cu noile carți electronice de identitate…

- Buletinul cu CIP sau cartea de identitate electronica vine la pachet cu mapa electronica. Chestorul de poliție, Catalin Giulescu, a explicat in exclusivitate la Antena 3 CNN ce trebuie sa faca romanii pentru a obține cartea electronica de identitate. ”Trebuie sa spun ca cetațeanul, in acest moment,…

- Romanii vor avea buletine intr-un format nou nouț. Anul acesta, 8,5 milioane de romani vor primi buletinele electronice care arata ca un permis de conducere și fara de care nu vor putea ieși din țara incepand cu 2030. Emiterea buletinelor electronice va fi gratuita, cheltuiala de 67 de lei pentru fiecare…

- Pana la finalul acestui an, se vor putea emite noile carti electronice de identitate in toate municipiile din tara. Cu aceste documente, putem sa calatorim in Uniunea Europeana. Tin locul cardului de sanatate si vor putea fi folosite pentru a accesa de la distanta sistemele online ale institutilor statului.…

- Guvernul a venit cu o noua veste care ar putea sa creeze controverse, și anume faptul ca buletinele cu cip vor deveni obligatorii in Romania. Conducerea țarii a menționat pana in ce data toți romanii vor avea noile carți de identitate, dar și ce informații nu vor mai aparea pe acestea.