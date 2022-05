Când vor primi pensionarii și elevii voucherele pentru alimente de la Guvern Peste 2,3 milioane de pensionari și peste 800 persoane cu dizabilitați, dar și elevii din familiile vulnerabile, vor primi vouchere de 30 de euro și de 50 de euro, de la Guvern, in acest an. „Sunt peste 2,3 milioane de pensionari care vor beneficia de aceasta masura, peste 800 de persoane cu dizabilitați si acum suntem in construcție pe numarul de copii care vor primi vouchere de 30 și de 50 de euro pentru preintampinarea abandonului școlar. Am majorat deja norma de hrana pentru copiii din orfelinate, pentru masa din spitale”, a precizat ministrul Muncii, Marius Budai, la Romania TV. Voucherele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca cineva trebuie sa explice cum s-au cumparat in timpul pandemiei de coronavirus 100 de milioane de vaccinuri de peste 700 de milioane de euro, pentru 15 milioane de oameni: "Poate si in fata procurorilor" ar trebui sa fie date explicatiile, a…

- Suma uriașa platita de guvern furnizorilor de energie, pentru a compensa creșterea facturilor Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a platit, pana in prezent, suma de 808 de milioane de lei furnizorilor de energie pentru a compensa cresterea preturilor pentru consumatorii casnici, a declarat ministrul…

- Cum a ocolit Romania criza alimentara mondiala, care e prețul painii la poarta fabricilor și in cat timp am putea sa vedem ieftinirea acestui aliment, aflați din discuția pe care HotNews a purtat-o cu Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii. Discuțiile au mai atins subiectul revitalizarii Casei de Comerț…

- Coalitia de guvernare a convenit, luni, masurile din pachetul "Sprijin pentru Romania". In domeniul economic, coalitia propune 300 de milioane de euro pentru compensarea cresterii preturilor, ajutor de pana la 400.000 de euro/ firma pentru IMM-urile cu cheltuieli de plus 15- la utilitati, 200 de milioane…

- Marius Budai a anuntat, la finalul sedintei de guvern, ca a fost adoptat un program de interes national pentru serviciile sociale destinate persoanelor varstnice. Acesta este finantat din bugetul de stat si se va derula pe o perioada de 24 de luni. Ministrul Muncii a anuntat ce proiecte au fost adoptate…

- Daniel Cadariu (PNL), ministrul Turismului si Antreprenoriatului, a declarat ca exista intarzieri in ceea ce priveste voucherele de vacanta pentru angajatii de la stat si asta deoarece mare parte dintre institutii nu au comandat tichetele, desi banii exista. „Din pacate, si aceasta e o realitate. Noi…

- ”Am semnat astazi contractul de asistenta cu Banca Mondiala, jalon in PNRR, pentru oferirea de consultanta in vederea imbunatatirii Legii 127/2019, privind sistemul public de pensii din Romania. Asa cum am promis, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale este implicat in aplicarea PNRR si continua,…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut, miercuri, in sedinta de Guvern, o informare asupra platilor catre furnizorii care au plafonat si compensat preturilor la energie. ”Joi a avut loc ultima discutie cu furnizorii a tot ce tine de atributiile Ministerului Muncii prin Agentia de Nationala de Plati si Inspectie…