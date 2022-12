Stiri pe aceeasi tema

- Voucherele educaționale ar putea fi majorate din 2023: Cați bani vor primii copiii din medii vulnerabile Voucherele educaționale ar putea fi majorate din 2023: Cați bani vor primii copiii din medii vulnerabile Cuantumul voucherelor educaționale ar putea crește incepand cu anul școlar 2023-2024, a transmis…

- Elevii care provin din medii vulnerabile vor primi in luna decembrie vouchere in valoare de 500 de lei, conform ministrului Investițiilor și Fondurilor Europene, Marcel Boloș. Inițial, banii ar fi trebuit sa ajunga la elevi inca de la inceputul acestui an școlar. Inca o parte dintre elevii din mediile…

- Sunt anunțate schimbari majore in ceea ce privește voucherele educaționale din Romania, acordate elevilor proveniți din medii vulnerabile. Anunțul a fost facut de ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Marcel Bolos. Marcel Boloș a spus ce se intampla cu voucherele educaționale. „Inspectoratele…

- Virgil Popescu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, despre voucherele pentru energie. “Exista in programul de coeziune si exista la Fonduri Europene, la domnul Marcel Bolos, s-a discutat, exista doua miliarde 200 de milioane de euro, dintre care un miliard sunt pentru consumatorii…

- Marcel Ciolacu a afirmat sambata ca nu are probleme cu colegii de coalitie, dar a precizat ca acestia „trebuie sa dea niste explicatii” cu privire la mai multe domenii, președintele PSD invocand ca exemple liberalizarea pietei energiei, unele decizii din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR),…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, la Focsani, ca nu are probleme cu colegii de coalitie, dar acestia „trebuie sa dea niste explicatii” cu privire la unele decizii din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), precum achizitiile de vaccinuri anti-COVID sau liberalizarea pietei…

- Pachetele cu alimente care cantaresc 24 de kilograme vor fi impartite oamenilor inainte de sarbatorile de iarna, a anuntat ministrul Marcel Bolos, miercuri. Am incercat ca distribuirea lor sa aiba loc in lunile noiembrie și decembrie, pentru ca inainte de sarbatori sa poata sa beneficieze de aceste…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a anuntat recent ca intentioneaza sa instaleze cu bani europeni panouri fotovoltaice plutitoare pe canalele de irigatii din Romania, pentru a reduce consumul de energie si evaporatia. „In fiecare saptamana avem intalniri de lucru cu ministrul…