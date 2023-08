Prim-ministrul a intervenit in scandalul iscat de greva de la Finante. Ar exista pericolul ca salariile tuturor bugetarilor sa fie virate cu intarziere, in contextul acestor probleme. Totusi, Marcel Ciolacu a promis ca va face tot posibilul ca salariile a milioane de romani sa fie platite vineri, 11 august. Salariile, platite de Trezorerie Premierul a […] The post Cand vor mai fi virate salariile angajatilor de la stat, daca personalul de la Finante e in greva. Anuntul lui Ciolacu first appeared on Ziarul National .