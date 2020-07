Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, la finalul intalnirii cu echipa guvernamentala condusa de Ludovic Orban, ca planul pentru cele 46,4 miliarde de euro destinate proiectelor europene pe urmatorii 7 ani este aproape finalizat. Președintele a spus ca pentru cele 34 de miliarde de euro destinate relansarii…

- Romania a obtinut 79,9 miliarde de euro, din fonduri europene, pentru rederesarea economica dupa pandemia de coronavirus. Romania s-a obținut 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene, a declarat președintele Klaus Iohannis la Bruxelles, unde s-a ajuns la un acord privind pachetul de redresare…

- UPDATE. Klaus Iohannis: "Este o zi importanta pntru Romania, am obtinut 79,9 miliarde de euro "Dupa discuții foarte complicate, dupa negocieri foarte complicate, dupa 4 zile și 4 nopți am obținut pentru Romania 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene. Vom folosi aceasta suma de 80…

- S-au facut primii pasi pentru elaborarea bugetului Uniunii Europene pe 2021. Comisia Europeana a propus un buget al UE de 166,7 miliarde euro pentru 2021, care va fi completat de granturi in valoare de 211 miliarde euro si de imprumuturi in valoare de aproximativ 133 de miliarde euro in cadrul Next…

- Sefii de stat si de Guvern din UE au vineri in cadrul Consiliului European prima discutie pe tema pachetului de relansare in valoare de 750 miliarde de euro, iar Franta si Germania vor sa se ajunga la un acord pana luna viitoare. "Economia UE inregistreaza o cadere dramatica", le-a spus Lagarde…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Fara a pretinde ca sunt cititor in stele, am toate elementele necesare pentru a afirma ca PSD se pregatește pentru a-i aplica PNL-ului o lovitura letala. Și asta se va intampla inainte de alegeri. Guvernul urmeaza sa fie demis printr-o moțiune. Planul PSD este sa cada in…

- Intrebat de jurnalisti daca reluarea traficului aerian pentru pasageri va avea loc in luna mai, premierul Romaniei a precizat ca nu se știe inca. "La nivel european e o dezbatere foarte ampla pentru reluarea zborurilor. Nu poate fi un act unilateral al Romaniei reluarea zborurilor. Se stabilesc…

- Comisarul european pentru economie, italianul Paolo Gentiloni, spune ca fondul de redresare a Uniunii Europene dupa criza economica provocata de coronavirus, ar trebui sa ajunga la 1.500 de miliarde de euro. "Ne trebuie un fond care sa fie de cel putin 10% din PIB-ul nostru, circa 1.500 de miliarde…