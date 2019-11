Când vor funcţiona afişajele din staţiile RAT? RAT Craiova este hotarata sa puna in functiune afisajele electrice din statiile de tramvai. Acestea au fost remontate in urma cu un an si racordate la panouri solare. Afisajul electric si cititoarele contacteless au fost achizitionate in urma cu zece ani, pe fonduri europene. In urma cu un an, reprezentantii RAT Craiova promiteau ca, in sfarsit, craiovenii o sa știe cat timp au de asteptat tramvaiul in statie. Regia Autonoma de Transport (RAT) demara, in 2018, montarea unor sisteme de afisaj electric alimentate de la panouri solare. Numarul panourilor de afisaj este de 22 si au aparut in statiile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

