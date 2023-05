Premierul Nicolae Ciuca a transmis, marti, dupa discutiile cu reprezentantii parintilor si a elevilor, ca revendicarile salariale ale profesorilor vor fi rezolvate in legea salarizarii unitare pe care Ministerul Muncii o va finaliza pana la 15 iulie. ”Am sustinut, inca de la inceput, ca elevii si parintii nu trebuie sa fie afectati de greva din […] The post Cand vor fi rezolvate revendicarile profesorilor. In vacanța de vara, promite premierul Ciuca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .