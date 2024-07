Stiri pe aceeasi tema

- In 2020 Nicușor Dan, candidat la primaria Capitalei, promitea, printr-o serie de mesaje electorale, rezolvarea rapida a problemei termoficarii și a traficului din București. In prag de alegeri, actualul edil nu iși asuma nici afișele din campania electorala trecuta și nici nu propune vreun proiect concret…

- Compania Municipala Eco Igienizare din Bucuresti a demarat primul tratament din cele 14 prevazute anul acesta in Programului Unitar de Actiune aprobat de CGMB, a anuntat, duminica, primarul Nicusor Dan. Tratamentele se vor desfasura zilnic, in intervalul orar 22,00 – 5,00, pe intreg teritoriul Capitalei,…

- Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a facut un anunț important privind modernizarea infrastructurii de iluminat public din București. Astfel, municipalitatea intenționeaza sa achiziționeze peste 4.800 de aparate de iluminat LED, echipate cu telegestiune, intr-un efort de a imbunatați eficiența…

- Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat cu entuziasm pe pagina sa de Facebook, noua ediție a unui eveniment de amploare, care promite sa anime strazile orașului: „Strazi Deschise - Promenada Urbana”.