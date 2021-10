Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a facut primele declarații, dupa ce președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ca, incepand de luni, toți elevii din Romania vor intra in vacanța, timp de doua saptamani. Vor fi sau nu recuperate cele doua saptamani de vacanța pentru elevi?! Iata…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri seara, ca se va decide abia dupa revenirea din vacanta de doua saptamani cand se va recupera aceasta perioada. Ministrul afirma, de asemenea, ca revenirea la ore in format fizic depinde de situatia epidemiologica din luna noiembrie.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, nu exclude ca saptamana de vacanța in care intra elevii incepand de luni sa fie prelungita pana la o luna, din cauza exploziei infecțiilor de coronavirus. „Toate variantele sunt deschise in condițiile in care nu ințelegem sa ne vaccinam! In situația in care se suspenda…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca structura anului școlar ar trebui adaptata la situația epidemiologica extrem de grava. Miercuri seara, la ședința de la Cotroceni, se va lua o decizie cu privire la situația școlilor - daca vor fi inchise, iar elevii vor trece la lecțiile online sau daca…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, nu exclude ca saptamana de vacanța in care intra toți elevii sa fie prelungita din cauza exploziei infecțiilor de coronavirus. „Toate variantele sunt deschise in condițiile in care nu ințelegem sa ne vaccinam! In situația in care se suspenda și alte activitați,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca parintii pot participa la festivitatile de incepere a anului scolar, in functie de conditiile specifice ale fiecarei scoli, mentionand ca recomandarea ar fi de a se evita, in masura posibilului, prezenta acestora alaturi de elevi sau macar sa nu vina…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca parintii pot participa luni la festivitatile de deschidere a anului scolar in functie de conditiile specifice ale fiecarei scoli. El a recomandat totuși sa se evite, in masura posibilului, prezenta acestora alaturi de elevi sau macar sa nu vina ambii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca in cazul in care se va pastra actuala rata de crestere a infectarilor cu noul coronavirus in a doua jumatate a lunii octombrie inclusiv Capitala ar putea atinge pragul de 6 la mie. In aceasta situație, școala se va ține online. „Capitala in data…