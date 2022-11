Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca Posta Romana va lucra in data de 2 decembrie, pentru a face platile in ceea ce priveste pensiile, astfel incat, pana la 15 decembrie, toate pensiile sa fie achitate. In ianuarie pensiile vor intra in conturi in 12-14 ale lunii, iar pensiile in numerar vor…

- ”Imediat dupa 10 decembrie, deja suntem cu actele normative lucrate, astazi le-am avut in prima lectura, maine voi avea o noua lectura impreuna cu ministrul de Finante”, a declarat Budai, sambata seara, la un post TV, intrebat fiind cand incepe tiparirea taloanelor de pensii cu majorarile anuntate,…

- Romanii isi vor lua pensiile mai devreme in luna decembrie, a anunțat ministrul Marius Budai. Reprezentantul Guvernului spune ca livrarea pensiilor nu va fi afectata de zilele libere din perioada 1 decembrie. Ministrul Muncii a cerut ca pensiile sa fie platite inainte de data de 5 decembrie, avand in…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi, 27 octombrie, la Antena 3, ca pensiile se vor majora „cel putin cu 10%” din 1 ianuarie 2023, dar a precizat ca nu vrea sa faca „o licitație de procente” și ca prefera sa ramana rezervat, referitor la o posibila majorare cu 15%.Budai a spus ca PSD a propus…

- Vești bune pentru pensionari. Ministrul Muncii anunța ca pensiile cresc de la 1 ianuarie 2023. Prag minim acceptat in coaliție Pensiile cresc de la 1 ianuarie. Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni seara, ca exista deschidere din partea partenerilor de coaliție de la PNL ca pensiile sa fie…