Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a declarat, miercuri, ca termenul in care cele 250.000 de tablete si laptopuri vor ajunge la elevii care nu au acces la tehnologia necesara desfasurarii orelor online este 10 septembrie, potrivit Agerpres.

- 41 de școli din 20 de comune bacauane și din municipiul Bacau vor primi fonduri pentru modernizarea grupurilor sanitare și asigurarea unor condiții civilizate pentru elevii care acum sunt acum nevoiți sa mearga la toaletele din afara școlilor. Sumele au fost aprobate in ultima ședința de guvern și vor…

- ”Am adoptat astazi procedura detaliata care va permite elevilor sa foloseasca, gratuit, transportul public pentru a merge la scoala. Astfel, elevii vor circula spre scoala doar pe baza carnetului de elev, pe toate tipurile de transport, fara a mai fi nevoiti sa scoata bani din buzunar pentru a cumpara…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a declarat, joi, ca reprezentantii invatamantului particular din Romania isi ofera spatiile scolare si pentru elevii din invatamantul de stat, incepand cu anul scolar urmator."In ultima perioada am avut numeroase consultari cu reprezentantii…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut miercuri, in sedinta de Guvern, ca, pana pe 1 iunie, mastile de protectie sanitara sa ajunga in scoli, in conditiile in care cursurile de pregatire pentru examenele nationale incep pe 2 iunie. Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a precizat ca procedurile…

- Anunțul a fost facut de ministrul Educatiei, Monica Anisie, care a precizat ca in fiecare unitate de invatamant va exista un cadru medical care va supraveghea participarea elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a la cursurile de pregatire, dar si la procesul de examene nationale. In acest sens s-a emis…

- Monica Anisie, sinistrul personaj plantat de PNL in fruntea Ministerului Educatiei si Cercetarii, nu pierde nicio ocazie sa se dea in stamba, sa isi arate nivelul intelectual demn de maidanele din Ferentari, facand mereu de ras partidul si guvernul din care din pacate aceasta face parte. Am relatat…

- "Inca de la preluarea mandatului de ministru al Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie si-a asumat politic o serie de masuri cheie in domeniul educatiei, cele mai multe dintre ele avand urmatoarea forma: de la toamna. (...) Iata, asadar, ca elevilor din mediile dezavantajate le sunt promise tablete…