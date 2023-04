Vanzarea centralelor termice pe gaze ar putea fi interzisa incepand din 2029 in toata Uniunea Europeana, deci inclusiv in Romania, potrivit unui proiect de directiva care va fi discutat de Comisia Europeana in 27 aprilie.

Oprirea vanzarii de centrale individuale pe gaz in UE incepand cu 1 ianuarie 2029 apare in draftul de modificare a directivei actuale Ecodesign, ce va fi discutata in cadrul unui forum de consultare al Comisiei Europene joi, 27 aprilie. Textul noii reglementari ar trebui sa fie finalizat in cursul acestui an pentru a fi publicat in 2024, scrie economica.net.

Intenția…