Comisia Europeana ar urma sa prezinte forma „pașapoartelor verzi” de vaccinare in data de 17 martie. Un oficial al Uniunii Europene a anunțat ca aceste certificate ar putea intra in circulație inainte de sezonul estival. Comisarul pentru piața interna, Thierry Breton, a anunțat ca autoritațile europene iau in calcul sa aprobe cat mai curand „pașapoartele Covid-19” in baza carora am putea calatori fara restricții in UE. Documentul ar urma sa conțina informații personale despre pasageri care „vor indica faptul ca o persoana a fost vaccinata impotriva Covid-19, sau ca s-a vindecat sau ca a primit…