Când vor fi anunțate rezultatele Admiterii 2020 la universitățile din țară CHIȘINAU, 31 iul – Sputnik. Doritorii de a studia la universitațile din Republica Moldova mai au timp la dispoziție pentru a depune dosarele. Din cauza situației epidemiologice legate de raspandirea COVID-19 in acest an, admiterea se face altfel decat in anii precedenți. Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii a decis ca in perioada 27 iulie - 4 august sa se desfașoare depunerea online a dosarelor de concurs. © Sputnik / Михаил ВоскресенскийSesiunea de admitere 2020: Cum se va desfașura Dupa aceasta etapa, cei care vor sa urmeze studii superioare vor afla pe data de 7 august… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

