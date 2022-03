Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) a indicat luni ca va pronunta verdictul sau miercuri in procedura lansata de Kiev care cere celei mai inalte instante a ONU sa ordone Moscovei sa inceteze invazia Ucrainei, transmite AFP. ‘O sedinta publica va avea loc la orele 16.00 (15.00 GMT) la Palatul Pacii,…

- Tribunalul de la Haga a inceput, luni, 7 martie, 2022, audierile in procesul impotriva Rusiei. Procesul a inceput dupa ce Ucraina a depus plangere impotriva Rusiei. Ucraina acuza Rusia ca a comis crime de razboi pe teritoriul ei. Rusia este reprezentata la acest proces de o echipa de avocați. Totuși,…

- Curtea Penala Internationala de la Haga va deschide o ancheta privind invazia Rusiei în Ucraina cât mai rapid posibil. Despre acest lucru a anunțat procurorul instituției. Liderul de la Kiev a transmis un mesaj armatei ruse, spunând ca toata lumea o va ține minte și ca nu va primi…

- Ucraina a depus o plingere oficiala la Tribunalul Internațional pentru Crime de Razboi de la Haga și cere ca Rusia sa fie condamnata pentru genocid și agresiunea Ucrainei. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp de președintele ucrainean, Vladimir Zelenski. „Ucraina a intentat oficial un proces impotriva…

- Europarlamentarii Uniunii Salvați Romania (USR) au cerut liderilor Uniunii Europene, in cadrul unui pachet de sancțiuni economice mai dure impotriva Moscovei, eliminarea bancilor rusesti din sistemul international de plati SWIFT, informeaza news.ro."Prin aceasta masura, economia Rusiei ar fi afectata…

- Ucraina ia in calcul un scenariu de riposta militara in contextul recunoașterii independenței de catre Rusia a provinciilor separatiste Donețk și Lugansk, pentru a preveni o escaladare a conflictului, a afirmat miercuri ministrul ucrainean de Externe, Dimitri Kuleba, in urma discuțiilor purtate cu secrtearul…

- Americanii susțin ca Rusia a inceput deja operațiunea impotriva Ucrainei. Agresiunea ar urma sa aiba loc in estul Ucrainei. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al Casei Albe, Jen Psaki. „Avem informații care indica faptul ca Rusia a poziționat deja in avans un grup de agenți operativi…

- Parlamentul European (PE) a adoptat o rezolutie in care condamna actuala concentrare de forte ruse la granita cu Ucraina si cere sanctiuni care sa prevada excluderea Rusiei din sistemul de plati SWIFT. „Rusia nu decide viitorul Ucrainei”, afirma eurodeputatii.