- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat joi, la Antena 3, ca majorarea pensiilor „nu se discuta”, ci „se anunța”, ea nedorind sa spuna daca anul acesta pensiile vor fi indexate cu rata inflației adica daca pensiile vor crește macar cat sa acopere scumpirile. Intrebata cand cresc pensiile,…

- Pensiile vor creste anul viitor cel putin in raport cu inflatia, a declarat, sambata, la Botosani, ministrul muncii, Raluca Turcan. Ea a precizat ca actuala legislatie in materie de pensii va fi aplicabila si anul viitor, pana cand va fi adoptat noul act normativ care va reforma sistemul. Raluca Turcan…

