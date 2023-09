Cand vor avea loc examenele de Evaluarea Nationala si Bacalaureat in 2024. Datele oficiale ale probelor scrise

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal COMUNICAT DE PRESA Evaluarea probelor scrise ale examenului de bacalaureat va fi simplificata exponențial prin digitalizare Incepand cu

- Urmatoarele trei zile sunt rezervate probelor scrise din cadrul examenului de Bcalaureat, sesiunea a doua. La nivelul județului Buzau sunt inscriși peste 650 de candidați, cei mai mulți dintre ei fiind din promoția din acest an. Iata calendarul pe urmatoarele zile: 16 august 2023: Limba și literatura…

- Probele scrise de la Bacalaureat 2023, sesiunea de toamna, incep miercuri, 16 august. Conform cifrelor oficiale, peste 33.900 de candidați s-au inscris pentru a susține „examenul maturitații” in sesiunea august – septembrie din acest an. Cu ce noutate vine aceasta sesiune? Cu faptul ca evaluarea – și…

- Rezultatele la examenul de Bacalaureat vor fi afisate luni, pana la ora 12,00, in centrele de examen si online http://www.bacalaureat.edu.ro/, contestatiile putand fi depuse/transmise in aceeasi zi, in intervalul orar 12,00 – 18,00, inclusiv prin mijloace electronice. Potrivit Ministerului Educatiei,…

- Emotii mari pentru absolventii de gimnaziu. Evaluarea Nationala incepe astazi cu proba scrisa la limba si literatura romana. Peste 161.000 de absolventi de clasa a VIII-a s-au inscris pentru aceasta sesiune. Examenele au inceput la ora 9.

- Greva generala din invațamant continua și luni, 12 iunie, intrand in a patra saptamana. Sindicatele din Educație au anunțat ca astazi, 12 iunie, la ora 10.00, vor oferi un raspuns cu privire la ultima oferta privind creșterile salariale venita din partea Guvernului.Propunerea Executivului presupune…

- Ministerul Educatiei a pus in consultare publica un proiect care prevede, pentru examenul de bacalaureat, echivalarea probelor de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, a celor digitale, dar si a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata.…

- Ministru Educației, Ligia Deca, a anunțat joi ca se prelungește perioada de inscriere la bacalaureat pana pe 13 iunie. De asemenea, probele de competențe la examenul de bacalaureat 2023 - care ar fi trebuit sa inceapa luni - vor fi susținute in perioada 14-23 iunie