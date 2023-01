Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor a fost intrebat dupa sedinta de Guvern daca pentru anul 2024 sunt avute in vedere noi cresteri de taxe si eliminari ale facilitatilor fiscale pentru anumite sectoare. “Eu v-am spus destul de clar si am fost destul de clar ca in 2023 si in 2024 o ajustare masiva nu va mai avea loc,…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, susține ca pana in 2024 nu vor fi creșteri de taxe și impozite și de abia atunci se poate discuta de anumite ajustari, in sensul eliminarii unor facilitiați pentru anumite sectoare. “Eu v-am spus destul de clar si am fost destul de clar ca in 2023 si in 2024 o ajustare…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat ca posibile ajustari de taxe sau eliminarea unor facilitati pentru anumite sectoare nu vor fi decise mai devreme de 2024, urmand ca implementarea acestor masuri sa se produca in anii 2025-2026, acolo unde sunt "distorsiuni economice create de sistemul fiscal".El…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca Guvernul va aproba continuarea Programului ”Noua Casa”, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, mentionand ca plafonul pentru acest program este, pentru inceput, de 1,5 miliarde de lei si poate fi suplimentat. „In sedinta de astazi vom aproba continuarea programului…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri ca incepand cu luna martie o sa fie o scadere mai vizibila a inflatiei, o reducere graduala, mentionand ca Guvernul si-a propus ca pana la finalul anului 2023 inflatia sa aiba o singura cifra. „Inflatia creste mai repede decat scade si e bine sa…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, s-a aratat de parere, joi seara, la Euronews Romania, ca s-a incheiat puseul inflaționist, iar rata inflației o sa scada sub 10% pana la finalul anului 2023. Ministrul Finanțelor susține ca „2023 va fi un an de recuperare a puterii de cumparare”. „Puseul inflaționist,…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) i-a colindat pe parlamentari, cu personalul auxiliar din școli, dar cu probleme ale tuturor angajaților din sistemul educațional. Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a fost insa prea ocupat sa subfinanțeze școala romaneasca, prin legea bugetului de…

- ”Incercam si in acest an si sunt convins ca vom reusi sa avem un buget inainte de a incepe exercitiul financiar 2023, este un semnal care se da de predictibilitate, de echilibru si de constanta, atat investitorilor dar si economiei din Romania”, a spus ministrul. El a aratat ca ”este un buget, din punctul…