Când vor avea loc audierile și învestitura miniștrilor Cbinetului Ciolacu Dupa ce a fost nominalizat ca premier, Ciolacu mai are de trecut de audierile miniștrilor cabinetului sau și de votul de investitura. Audierea candidatilor pentru a ocupa functiile de ministri in Cabinetul Ciolacu va incepe miercuri,de la ora 10.00, iar votul de investitura va avea loc in cursul zilei de joi. Lista ministrilor si Programul de guvernare au fost depuse, marti, la Parlament si a fost stabilit calendarul audierilor. Astfel, miercuri, de la ora 10.00, vor aparea in fata comisiilor candidatii pentru ministerele Agriculturii, Justitiei si Educatiei. De la ora 11.00, vor fi audiati ministrii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa PSD: * Prim-ministru – Marcel Ciolacu; * Viceprim-ministru – Marian Neacsu; * Ministrul Transporturilor si Infrastructurii – Sorin Grindeanu; * Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene – Adrian Caciu; * Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Florin Barbu; * Ministrul Economiei,…

- Lista ministrilor Guvernului Ciolacu, depusa la Parlament fara UDMR. Votul de investire se va da joi Lista ministrilor care vor face parte din Guvernul condus de Marcel Ciolacu a fost depusa marti seara la Parlament fara UDMR, urmand ca votul sa se dea joi. Miercuri incep audierile in comisiile de specialitate,…

- PNL și PSD au anunțat in aceasta seara lista miniștrilor propuși in Cabinetul condus de Marcel Ciolacu. Din aceasta componența lipsește UDMR, care nu are niciun portofoliu, intrucat, conform lui Kelemen Hunor, nu a reușit sa ajunga la un consens in negocierile cu PNL. Iata care sunt miniștrii propuși…

- In țara noastra de 1 iunie se sarbatorește ziua copilului, dar, din pacate, autoritațile de la noi care responsabile cu destinele copiilor au ignorat total aceasta zi aniversara. Ziua Copilului a fost menționata pentru prima data inca din 1925 in cadrul Conferinței Mondiale pentru Protejarea și Bunastarea…

- In noul guvern se preconizeaza sa dispara ministerul Sportului și cel al Turismului, au declarat inalți oficiali din Coaliție pentru Libertatea. De asemenea, PSD și PNL negociaza pentru ministerul Transporturilor, dorit de Marcel Ciolacu pentru Sorin Grindeanu. PSD și PNL se reunesc, marți, 16 mai 2023,…

- Dupa ce a pompat zeci de milioane de lei in angajari si in infiintarea ministerului lui Firea, asa-numitul minister al Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, PSD se gandeste acum sa-l desfiinteze, afirma surse din acest partid. La schimb, PNL ar urma sa desfiinteze, in viitorul guvern, condus…

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a fost numit pe 28 martie 2023 in funcția de funcția de președinte al Autoritații Electorale Permanente (AEP), pentru un mandat de 8 ani, și deja in PSD a inceput o lupta acerba pentru inlocuitorul acestuia. Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a votat…

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse propune, prin vocea ministrului Gabriela Firea, o serie de masuri pentru a sprijini natalitatea. Ministerul propune un pachet legislativ prin care familiile, in funcție de venituri, sa primeasca de la Statul Roman vouchere pentru plata after-school,…