Când vor avea loc alegerile prezidențiale. Variantele discutate astăzi în Coaliție Coalitia PSD-PNL s-a reunit, marti, de la ora 10.00, pentru a stabili data alegerilor prezidentiale, in urma ultimei discutii dintre cele doua partide ramanand doua variante de lucru, cu 15 sau 29 septembrie primul tur de scrutin. Coalitia a discutat saptamana trecuta subiectul calendarului alegerilor prezidentiale, in contextul in care, pentru organizarea scrutinului in luna […] The post Cand vor avea loc alegerile prezidențiale. Variantele discutate astazi in Coaliție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu conteaza daca alegerile prezidentiale au loc in septembrie, octombrie sau noiembrie, ceea ce conteaza este opinia romanilor. ”In ce priveste alegerile prezidentiale, in conformitate cu legislatia in vigoare, ele pot avea loc in septembrie sau…

- Eurodeputatul Mihai Tudose, vicepreședinte PSD, a declarat, miercuri, referitor la data alegerilor prezidențiale, ca in „septembrie ar fi cel mai bine datorita faptului ca acum se schimba toata geografica politica a Europei”. „Noi am ajuns la septembrie nu tragand la sorți sau aruncand cu banul sau…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan crede ca data alegerilor prezidențiale in luna septembrie nu este una potrivita, astfel ca ar trebui sa se revina la calendarul constituțional, adica in decembrie. „E absurd sa avem alegeri in septembrie cand astazi nu stim inca nici candidatii partidelor”, a scris, marti,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat, luni, la Senat, despre discutiile de la ultima sedinta a conducerii partidului, la Brasov, in care s-a discutat inclusiv despre o posibila iesire de la guvernare a PNL. ”Sunt opinii si opinii, dincolo de toate acestea este nevoie de o abordare cat se…

- Biroul Executiv al Partidului Umanist Social Liberal s-a intrunit, vineri, pentru a face o analiza privind rezultatele alegerilor locale și europarlamentare, care au avut loc in data de 9 iunie. Membrii Biroului Executiv au stabilit urmatoarele: Fiecare dintre liderii județeni ai partidului…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat din nou faptul ca partidul pe care il conduce va avea candidat propriul pentru alegerile prezidentiale. El a menționat și trei nume de social-democrați pe care i-ar susține la alegerile prezidențiale. In cadrul conferintei de presa pe care a sustinut-o, vineri,…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat, joi, dupa propunerea liderului PNL, Nicolae Ciuca, de a fi mutate alegerile prezidențiale in iarna, ca decizia in vigoare este ca aceste alegeri sa fie organizate in septembrie. ”Domnul Ciuca s-a mai gandit, acum cateva luni era ferm convins ca era bine…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca alegerile prezidentiale au loc cu cel mult trei luni anterioare lunii in care ajunge la termen mandatul de presedinte. Legea a fost promovata in vederea organizarii alegerilor prezidențiale pe 15 septembrie. Ziua alegerilor prezidențiale…