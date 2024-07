Premierul Marcel Ciolacu, impreuna cu cei doi viceprim-miniștri Marian Neacșu și Catalin Predoiu, va prezenta, joi, in coaliția de guvernare cu PNL variantele propuse de partidele politice pentru stabilirea datei alegerilor prezidențiale și parlamentare din acest an. „Premierul Marcel Ciolacu va cere partenerilor de Coalitie sa dea curs solicitarii exprimate de toti participantii la discutiile […] The post Cand vor avea loc alegerile prezidențiale. Anunțul lui Ciolacu dupa consultarile cu partidele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .